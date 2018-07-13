Трамп выступил против российских трубопроводов

Трамп выступил против российских трубопроводовТакже Трамп отметил, что при колоссальных вложениях в совместные проекты с Россией , европейские страны забывают о своей безопасности и не делают требуемых отчислений в фонд развития НАТО.

Соединенные Штаты Америки тратят слишком много денежных средств на то, чтобы границы Европы были безопасными и неприступными, в то время как европейцы предпочитают платить русским. Российские трубопроводы — неприемлемы, — заявил Трамп.

Недовольство Трампа вызвало то, что самые развитые страны Европы выделяют ничтожные средства для защиты от внешних угроз, включая Российскую Федерацию. Еще в прошлом году, американский лидер призвал страны Европы консолидироваться в вопросе безопасности и выделять в фонд развития НАТО больше средств.