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Трамп выступил против российских трубопроводов
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Трамп выступил против российских трубопроводов 

Банки Сегодня 3 часа назад
Трамп выступил против российских трубопроводовТакже Трамп отметил, что при колоссальных вложениях в совместные проекты с Россией, европейские страны забывают о своей безопасности и не делают требуемых отчислений в фонд развития НАТО.
Соединенные Штаты Америки тратят слишком много денежных средств на то, чтобы границы Европы были безопасными и неприступными, в то время как европейцы предпочитают платить русским. Российские трубопроводы — неприемлемы, — заявил Трамп.
Недовольство Трампа вызвало то, что самые развитые страны Европы выделяют ничтожные средства для защиты от внешних угроз, включая Российскую Федерацию. Еще в прошлом году, американский лидер призвал страны Европы консолидироваться в вопросе безопасности и выделять в фонд развития НАТО больше средств.
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