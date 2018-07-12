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Сенатор США обвинил Трампа в злоупотреблении властью в сфере торговли
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Сенатор США обвинил Трампа в злоупотреблении властью в сфере торговли 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Коркер заявил, что президент США Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями в сфере торговли. Об этом сообщает Financial Times.
По его словам, Трамп в массовом порядке превышает свои полномочия в рамках раздела 232 «Закона о содействии торговле» 1962 года, который он использует «без каких-либо оснований».
Он также отметил, что у Трампа полностью отсутствует стратегия в области торговли.
Ранее сообщалось, что Южная Корея оценила ущерб от американских пошлин в $2,4 млрд
Как отмечалось, из-за пошлин США без работы могут остаться до 16 тыс. человек.
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