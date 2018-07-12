Сенатор США обвинил Трампа в злоупотреблении властью в сфере торговли

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Коркер заявил, что президент США Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями в сфере торговли. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, Трамп в массовом порядке превышает свои полномочия в рамках раздела 232 «Закона о содействии торговле» 1962 года, который он использует «без каких-либо оснований».

Он также отметил, что у Трампа полностью отсутствует стратегия в области торговли.

Ранее сообщалось, что Южная Корея оценила ущерб от американских пошлин в $2,4 млрд

Как отмечалось, из-за пошлин США без работы могут остаться до 16 тыс. человек.