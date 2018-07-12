США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом Мексики

"Помпео проведет встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (он победил на выборах 1 июля — прим. ТАСС) и министром иностранных дел Луисом Видегараем. Госсекретарь отметит важность отношений США с Мексикой. Помпео обсудит все аспекты двусторонних отношений, в том числе борьбу с трансграничной преступностью, вопросы торговли, миграции, охраны границы", — указал представитель Госдепартамента

"Помпео на встрече с Лопесом Обрадором подчеркнет, что США ожидают тесной работы с его правительством после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря. Данная встреча — хорошая возможность лучше узнать друг друга", — продолжил сотрудник Госдепа. Затронув вопрос о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли [NAFTA], он указал, что «переговорщики трех стран [США, Канады и Мексики] работают над тем, чтобы добиться прогресса в преодолении разногласий». «Но в детали я вдаваться сейчас не буду», — сказал представитель Госдепартамента.

Приход Трампа на пост президента США внес заметную напряженность в отношения Вашингтона и Мехико . Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из латиноамериканской страны продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Кроме того, до сих пор остается неясной судьба NAFTA.

Тем не менее Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик побеседовал по телефону с президентом США и сообщил, что хозяину Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию 1 декабря.