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В МИД Ирана обвинили США в давлении на партнеров по НАТО
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В МИД Ирана обвинили США в давлении на партнеров по НАТО 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что США оказывают давление на партнеров по НАТО и навязывают им свое мнение и политику.
Ранее страны НАТО в итоговом коммюнике выразили обеспокоенность «участившимися ракетными испытаниями, проводимыми Ираном, радиусом действия и точностью наведения его баллистических ракет и дестабилизирующими действиями Ирана в широком регионе Ближнего Востока».
"Хотя большая часть расходов НАТО идет на обеспечение безопасности США, эта страна, ведя себя так, как будто другие обязаны ей и, оказывая давление, пытается навязать свои взгляды и политику другим нациям, особенно европейским странам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.
Касеми отметил, что Тегеран осуждает и выступает против повторяющихся обвинений Ирана, содержащихся в заявлении. Он выразил удивление тому, что некоторые страны и личности продолжают настаивать на продолжающихся безосновательных утверждениях о политике Ирана.
Представитель МИД Ирана подчеркнул, что баллистическая программа Тегерана не только не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231, но, напротив, основана на ней. По его словам, Иран, как все независимые государства мира, имеет право на все оборонные программы, основанные на соглашении, чтобы защищать интересы, народ и суверенитет своей страны.
Касеми также заявил, что Иран всегда предпочитал сотрудничать и строить диалог со странами региона и своими соседями и не пропустит шанс сделать это.
Он также добавил, что ни один кризис в регионе не имеет военного решения.
Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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