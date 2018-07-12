Эксперт отметил обеспокоенность США вокруг ситуации с Brexit

"США беспокоит ситуация с Brexit. Они волнуются, не скажется ли Brexit на влиянии Англии на континентальную Европу. Ведь Британия — страна, через которую США проводили свою политику в Европе", — сказал политолог РИА Новости.

Он напомнил, что Британия всегда была для США основным европейским партнёром, с которым их связывали особые отношения. В то же время, Трамп намерен оказывать давление на Лондон, как и на остальных союзников по НАТО

"Сама политика Трампа, инициированные им экономические войны, требования от европейских стран-членов НАТО увеличить отчисления в альянс — всё это вносит элементы раскола в отношения Трампа с европейскими союзниками, и Англия здесь не исключение. Трамп объезжает своих союзников, чтобы проводить политику давления. Он хочет вынудить европейских союзников поступать так, как ему надо. Однако несмотря на его давление, европейские страны не торопятся выполнять требования США, выставляя свои условия", — отметил Гарбузов.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.