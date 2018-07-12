Минфин США пригрозил России санкциями за покупку нефти у Ирана 

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Трамп назвал неприемлемыми «трубопроводные доллары из Европы в Россию»

Дональд Трамп опубликовал письмо от Ким Чен Ына

Минобороны опровергло сообщения о гибели в Сирии военных РФ в результате теракта