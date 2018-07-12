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Минфин США пригрозил России санкциями за покупку нефти у Ирана
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Минфин США пригрозил России санкциями за покупку нефти у Ирана 

Говорит Москва 7 часов назад
Министр подчеркнул, что Вашингтон твёрдо намерен добиваться соблюдения ограничительных мер относительно иранской нефти. «Мы намерены обеспечить соблюдение санкций Китаем, Россией, Евросоюзом и другими странами, когда дело касается иранской нефти», — сказал глава американского Минфина.
Ранее Дональд Трамп пообещал не только вернуть прежние ограничительные меры, но и ввести новые. Санкции против энергетического сектора Ирана, как ожидается, будут восстановлены 4 ноября. В Госдепе подчеркнули, что США будут добиваться сведения доходов Ирана от экспорта нефти к нулю.
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