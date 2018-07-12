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Ким Чен Ын написал письмо Трампу
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Ким Чен Ын написал письмо Трампу 

РИА Новости 4 часа назад
КИМ ЧЕН ЫН В ПИСЬМЕ ТРАМПУ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ НА БУДУЩУЮ ВСТРЕЧУ — TWITTER АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
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