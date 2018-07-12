Дональд Трамп в Twitter выложил письмо от Ким Чен Ына

Трамп опубликовал полученное письмо в своем аккаунте в твиттере.

Ким Чен Ын в обращении к американскому коллеге отметил, что ценит «энергичные и беспрецедентные усилия», которые Трамп предпринимает для развития отношений между США и КНДР.

Кроме того, северокорейский лидер выразил надежду на новую встречу. От отметил, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны.

Историческая встреча

12 июня состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын сделали новый шаг навстречу денуклеаризации Корейского полуострова.

В итоговом заявлении глава КНДР обязался принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Американский лидер, в свою очередь, пообещал предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

На итоговой пресс-конференции Трамп прокомментировал подписанный документ, подчеркнув, что США не намерены сокращать численность своих военных на Корейском полуострове как часть гарантий безопасности КНДР. Тем не менее, Вашингтон обязался приостановить военные учения с Южной Кореей до тех пор, пока переговоры «будут идти в правильном направлении».

Кроме того, США приостановили 300 новых позиций по северокорейским санкциям, однако не стали отменять уже действующие ограничительные меры. Трамп выразил надежду на возможную отмену санкций в будущем, а также на восстановление дипломатических отношений между США и КНДР. Тем не менее, американский лидер отметил, что для подобных решений время еще не пришло.