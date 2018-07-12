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Дональд Трамп в Twitter выложил письмо от Ким Чен Ына
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Дональд Трамп в Twitter выложил письмо от Ким Чен Ына 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Newsru.com
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором высоко оценил усилия двух сторон по выполнению достигнутых на встрече в Сингапуре договоренностей.
Трамп опубликовал полученное письмо в своем аккаунте в твиттере.
Ким Чен Ын в обращении к американскому коллеге отметил, что ценит «энергичные и беспрецедентные усилия», которые Трамп предпринимает для развития отношений между США и КНДР.
Кроме того, северокорейский лидер выразил надежду на новую встречу. От отметил, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны.
Историческая встреча
12 июня состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын сделали новый шаг навстречу денуклеаризации Корейского полуострова.
В итоговом заявлении глава КНДР обязался принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Американский лидер, в свою очередь, пообещал предоставить Северной Корее гарантии безопасности.
На итоговой пресс-конференции Трамп прокомментировал подписанный документ, подчеркнув, что США не намерены сокращать численность своих военных на Корейском полуострове как часть гарантий безопасности КНДР. Тем не менее, Вашингтон обязался приостановить военные учения с Южной Кореей до тех пор, пока переговоры «будут идти в правильном направлении».
Кроме того, США приостановили 300 новых позиций по северокорейским санкциям, однако не стали отменять уже действующие ограничительные меры. Трамп выразил надежду на возможную отмену санкций в будущем, а также на восстановление дипломатических отношений между США и КНДР. Тем не менее, американский лидер отметил, что для подобных решений время еще не пришло.
Ранее главы государств уже обсуждали возможность установления дипотношений, однако приход к власти Джорджа Буша сорвал эти переговоры.
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