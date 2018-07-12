Захарова ответила на слова Трампа о зависимости ФРГ от России

"Численность американского контингента на базах Германии составляет порядка 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию", — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что «у России в Германии бизнес, а у США в ФРГ военные базы».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не является «заложником» ни России, ни США.

11 июля Трамп заявил, что Россия якобы полностью контролирует Германию за счет поставок газа.