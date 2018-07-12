Порошенко оценил признание России «агрессором» лидерами НАТО

Саммит альянса в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами. Накануне саммита президент США Дональд Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Кроме того, как сообщил источник в одной из делегаций альянса, Трамп использовал время своего выступления на заседании в четверг с участием Грузии и Украины, чтобы вновь поставить вопрос об увеличении расходов на оборону.

"Самое главное в том, что мы назвали агрессором Россию", — сказал Порошенко, выступая в ходе экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Как говорится в заявлении по итогам заседания, "они (участники) заседания обсудили конфликт на востоке Украины, где более четырех лет Украина защищалась от агрессивных действий России, союзники выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее праву решать свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.