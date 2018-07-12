Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО

"Грузии и Украине не стоит обольщаться быстрыми перспективами вступления в НАТО. Альянс кормит грузинское и украинское руководство подобными обещаниями не один десяток лет", — заявил он журналистам в четверг.

По мнению Слуцкого, «на самом деле и Грузия, и Украина используются Западом для поддержания напряженности вблизи российских границ и на постсоветском пространстве». «И никто их особо не ждет ни в Евросоюзе , куда так стремится Киев, ни в НАТО, особенно когда от стран-членов требуют повышения расходов на оборону», — сказал глава комитета.