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Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО
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Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Грузии и Украине по-прежнему не стоит рассчитывать на вступление в НАТО в ближайшие годы.
"Грузии и Украине не стоит обольщаться быстрыми перспективами вступления в НАТО. Альянс кормит грузинское и украинское руководство подобными обещаниями не один десяток лет", — заявил он журналистам в четверг.
По мнению Слуцкого, «на самом деле и Грузия, и Украина используются Западом для поддержания напряженности вблизи российских границ и на постсоветском пространстве». «И никто их особо не ждет ни в Евросоюзе, куда так стремится Киев, ни в НАТО, особенно когда от стран-членов требуют повышения расходов на оборону», — сказал глава комитета.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины.
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