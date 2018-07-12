Ещё
В МИД удивлены широким обсуждением заявлений Трампа по НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД удивлены широким обсуждением заявлений Трампа по НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва удивлена широким обсуждением заявлений президента США Дональда Трампа по НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что американский лидер лишь высказал свою многолетнюю позицию.
"Господин Трамп высказывал свое отношение к альянсу и обеспокоенность в том числе финансовой стороной вопроса задолго до того, как стал не только президентом США, но и кандидатом в президенты США", — сказал представитель МИД РФ в ходе брифинга.
"Ничего нового, странного или удивительного нет. Единственное, что удивляет по-настоящему, это то, что именно сейчас все восприняли эти заявления как-то с удивлением, этим заявлениям много-много лет", — отметила она.
Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Накануне саммита Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Требование Вашингтона к союзникам увеличить расходы на оборону и довести их в ближайшее время до оговоренных 2% ВВП стало с первых часов саммита одной из самых острых тем.
В ходе саммита стран НАТО Трамп предложил партнерам по альянсу увеличить расходы на оборону с 2% до 4%.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС107
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом202
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки53
Superjet-100 сел без стойки шасси14
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение