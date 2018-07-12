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НАТО защитит себя от России
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НАТО защитит себя от России 

News.ru 6 часов назад
США и другие страны, которые входят в состав НАТО, намерены защищать друг друга, если Россия начнёт предпринимать решительные действия. Организация готова ответить на все российские действия.
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