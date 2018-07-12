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МИД РФ рассказал об опасности учений Украины и США
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МИД РФ рассказал об опасности учений Украины и США 

News.ru 8 часов назад
«Си Бриз-2018» может усилить напряженность в Черноморском регионе и, в частности, в Донбассе. Так высказались в МИД РФ о военных учениях, организованных совместно Украиной и США.
«Ответственность за негативные последствия, если они наступят, понесут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Учения «Си Бриз» стартовали 9 июля в Одессе. Потом они переместились на полигон в Николаевской области. Навыки атак сюда приехали отрабатывать порядка 2000 военных из 17 государств.
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