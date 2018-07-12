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Италия не намерена повышать расходы на оборону НАТО
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Италия не намерена повышать расходы на оборону НАТО 

Российская Газета 5 часов назад
Италия не планирует менять свои планы в части выделения расходов на оборону Североатлантического альянса, заявил по окончании саммита НАТО в Брюсселе журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
"Италия больше ориентирована на цели, отличные от цели в 2 процента, такие, как увеличение степени ее участия в миссиях НАТО", сказал Конте, которого цитирует агентство Bloomberg. По некоторой информации, схожей позиции придерживается и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Напомним, что под давлением президента США Дональда Трампа в четверг было проведено чрезвычайное заседание, в ходе которого глава Белого дома потребовал от союзников увеличения расходов на оборону. Причем, уже не в размере двух, а четырех процентов от своего ВВП. Речь идет о сумме в 33 миллиарда евро с учетом вклада различных стран без учета взноса Соединенных Штатов, сказал президент США на пресс-конференции Брюсселе. Это требование вызвало острую реакцию политиков и экспертов, назвавших это требование заведомо невыполнимым.
Сам Трамп сказал, что под его давлением союзники согласились увеличить расходы на военные нужды. В СМИ также упоминалось, что Трамп грозил выйти из НАТО, если его требование не будет выполнено, однако и Макрон, и Конте позже заявили, что не слышали о том, чтобы глава Белого дома говорил нечто подобное.
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