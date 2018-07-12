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Помпео призвал союзников присоединиться к экономическому давлению на Иран
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Помпео призвал союзников присоединиться к экономическому давлению на Иран 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти США призвали своих союзников и партнеров присоединиться к экономическому давлению на Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы просим наших союзников и партнеров присоединиться к кампании по экономическому давлению против иранского режима. Мы должны отрезать все те источники финансирования, которые режим использует для спонсирования терроризма и опосредованных войн", — написал Помпео в Twitter.
Госсекретарь при этом заявил, что неизвестно, когда Иран может «попытаться разжечь терроризм, насилие и нестабильность» в какой-либо из стран.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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