Помпео призвал союзников присоединиться к экономическому давлению на Иран

"Мы просим наших союзников и партнеров присоединиться к кампании по экономическому давлению против иранского режима. Мы должны отрезать все те источники финансирования, которые режим использует для спонсирования терроризма и опосредованных войн", — написал Помпео в Twitter.

Госсекретарь при этом заявил, что неизвестно, когда Иран может «попытаться разжечь терроризм, насилие и нестабильность» в какой-либо из стран.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза