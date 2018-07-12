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Трамп допустил обсуждение с Путиным прекращение учений США в Прибалтике
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Трамп допустил обсуждение с Путиным прекращение учений США в Прибалтике 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На встрече в Хельсинки президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить вопрос о прекращении американских военных учений в странах Прибалтики, об этом заявил сам американский лидер.
«Возможно, мы будем обсуждать это. Я хочу сказать, что мы будем обсуждать эти три вопроса и многие другие», — передает его слова ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, будут ли обсуждаться в Хельсинки проблемы договоров СНВ-3, ДРСМД и прекращения военных учений США и НАТО в Балтии.
В конце июня газета Die Welt писала, что сделка Трампа и Путина может стать кошмаром для Европы. В частности, указывалось, что результатом может стать отказ США от учений в Прибалтике.
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