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Макрон выступил против идеи Трампа увеличить военные расходы НАТО до 4% ВВП
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Макрон выступил против идеи Трампа увеличить военные расходы НАТО до 4% ВВП 

RT на русском 4 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с предложением американского коллеги Дональда Трампа увеличить расходы стран НАТО на оборону до 4% ВВП.
«Я не уверен, что это хорошая идея и что она отвечает нашей коллективной безопасности», — сказал он.
По его словам, Франция последовательно движется к увеличению военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.
Ранее Трамп призвал НАТО увеличить оборонные взносы, доведя их в конечном счёте до 4% от ВВП.
Он также потребовал потребовал от стран — участниц североатлантического альянса начать тратить на оборонные расходы 2% ВВП немедленно.
RT на русском: последние новости
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