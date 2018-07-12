Макрон выступил против идеи Трампа увеличить военные расходы НАТО до 4% ВВП

«Я не уверен, что это хорошая идея и что она отвечает нашей коллективной безопасности», — сказал он.

По его словам, Франция последовательно движется к увеличению военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

Ранее Трамп призвал НАТО увеличить оборонные взносы, доведя их в конечном счёте до 4% от ВВП.

Он также потребовал потребовал от стран — участниц североатлантического альянса начать тратить на оборонные расходы 2% ВВП немедленно.