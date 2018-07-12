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Трамп заявил о захлестнувшей Европу миграции
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Трамп заявил о захлестнувшей Европу миграции 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Европейский союз должен осторожнее относиться к вопросу миграции, которая захлестывает Европу, заявил президент США Дональд Трамп.
«ЕС должен быть очень осторожным в вопросе миграции, потому что миграция захлестывает Европу», — передает слова Трампа ТАСС.
Он заявил, что говорит об этом «громко и ясно».
В начале июля председатель Европарламента Антонио Таяни призвал Европу активнее включаться в решение проблем Африки, отметив, что случае промедления мир увидит массовый «библейский» исход людей из южных стран в северные.
До этого Трамп критиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».
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