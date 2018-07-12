Трамп заявил о захлестнувшей Европу миграции

«ЕС должен быть очень осторожным в вопросе миграции, потому что миграция захлестывает Европу», — передает слова Трампа ТАСС

Он заявил, что говорит об этом «громко и ясно».

В начале июля председатель Европарламента Антонио Таяни призвал Европу активнее включаться в решение проблем Африки, отметив, что случае промедления мир увидит массовый «библейский» исход людей из южных стран в северные.

До этого Трамп критиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».