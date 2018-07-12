Трамп припомнил Обаме Крым

Вслед за громкими высказываниями президента США Дональда Трампа о реализации проекта «Северный поток -2» последовали попытки охарактеризовать ситуацию вокруг Крыма . По словам американского лидера, будь он тогда президентом, полуостров остался бы украинским.

Дональд Трамп заявил, что не допустил бы развития событий по сценарию «Крымской весны», однако в марте 2014 года ещё не имел таких полномочий, как теперь.

«Это было во время Барака Обамы , а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил», — приводит «Интерфакс» слова главы США.

Вместе с тем, Трамп отказался делать какие-либо прогнозы относительно того, как будут развиваться события в Крыму.