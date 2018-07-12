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Трамп припомнил Обаме Крым
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Трамп припомнил Обаме Крым 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
Вслед за громкими высказываниями президента США Дональда Трампа о реализации проекта «Северный поток -2» последовали попытки охарактеризовать ситуацию вокруг Крыма. По словам американского лидера, будь он тогда президентом, полуостров остался бы украинским.
Дональд Трамп заявил, что не допустил бы развития событий по сценарию «Крымской весны», однако в марте 2014 года ещё не имел таких полномочий, как теперь.
«Это было во время Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил», — приводит «Интерфакс» слова главы США.
Вместе с тем, Трамп отказался делать какие-либо прогнозы относительно того, как будут развиваться события в Крыму.
Ранее news.ru писал, глава Украины Пётр Порошенко в рамках саммита НАТО в Брюсселе встретился с американским лидером Дональдом Трампом.
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