Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны

По словам Керри, он никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное». При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и ФРГ

"Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", — заявил Керри.

Он добавил, что Трамп «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.