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Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны
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Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации США. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Керри, он никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное». При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и ФРГ.
"Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", — заявил Керри.
Он добавил, что Трамп «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол сказал, что Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за 70 лет.
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