Дональд Трамп пригрозил вывести США из НАТО, если не будет достигнут компромисс по вопросам финансирования. Об этом пишут шведские СМИ. Сейчас проходит саммит альянса. Американский лидер призвал государства-члены блока немедленно повысить расходы на оборону до 2% ВВП, а затем эта цифра должна увеличиться до 4%. В результате саммит НАТО вынужден начать внеочередное заседание для обсуждения вопроса о финансировании. Немецкие СМИ считают, что за словами главы Белого дома может стоять желание сократить роль США в альянсе или же намерение полностью разорвать отношения с военным блоком. В первый день саммита НАТО американский лидер возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они «отдают России» миллиарды «трубопроводных» долларов. Критика, в частности, была направлена в адрес Германии, которая участвует в реализации газопровода «Северный поток — 2».