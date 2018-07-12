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Порошенко назвал «высший приоритет» внешней политики Украины
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Порошенко назвал «высший приоритет» внешней политики Украины 

RT на русском 6 часов назад
Интеграция Украины в НАТО является «высшим приоритетом» внешней политики страны. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе.
«В заявлении в рамках этого саммита мы хотели бы услышать подтверждение, что двери НАТО открыты для Грузии, для Украины при условиях глубокой модернизации нашей страны в политической, институционной, экономической сферах и наши совместные действия в развитии сильной, уверенной Украины», — цитирует «Укринформ» президента.
По его словам, интеграция Украины в НАТО является «высшим приоритетом» его внешней политики, а также выбором украинского народа.
«Надеюсь, что наши союзники подтвердят свои обязательства относительно поддержки Украины, продемонстрируют четкость и солидарность в вопросе противодействия российской агрессии», — добавил Порошенко.
Он указал на то, что поддержка НАТО чрезвычайна важна для проводимых на Украине реформ, особенно в сфере безопасности и обороны.
Ранее страны НАТО приняли заявление, в котором говорится, что Украина может сама определять своё будущее и курс внешней политики, который свободен «от внешнего вмешательства».
Эксперт Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею, предложенную на Украине, о «суперходе» для вступления страны в НАТО.
RT на русском: последние новости
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