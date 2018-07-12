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Украина отказалась поддерживать европейские проекты с российским участием
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Украина отказалась поддерживать европейские проекты с российским участием 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что украинская сторона не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", — сказал Порошенко.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что правительству страны необходимо ввести санкции против портов России в Черном море.
По его словам, Россия якобы регулярно задерживает корабли, которые идут в украинские порты.
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