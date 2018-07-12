Чепа: России не стоит опасаться новых санкций

По его словам, вся политика президента США Дональда Трампа — это решения его экономических интересов. Однако трубопровод обязательно будет существовать, потому что выгоден России и Европе.

«Позиция США будет защищать интересы бизнеса Америки. Не стоит опасаться новых санкций. Я считаю, что это нормальная ситуация: мы должны защищать свои интересы, Америка всегда будет защищать свои интересы, и Европа должна защищать свои», — сказал Чепа.

Ранее Трамп заявил, что поток «трубопроводных долларов» из Европы в Россию неприемлем. Он отметил, что с момента его последнего визита в Европу страны НАТО «тратят дополнительно миллиарды долларов по его запросу», однако этих сумм недостаточно. Он также заявлял, что США «защищают страны от России», а они отдают миллиарды долларов в сундуки Москвы.

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате заявил, что американские власти активно работают с европейскими партнёрами, чтобы убедить их отказаться от «Северного потока — 2». По его мнению, согласие ЕС на прокладку трубопровода противоречит политике «противодействия России».

Глава НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вопрос о строительстве газопровода «Северный поток — 2» не относится к компетенции альянса. По его словам, это национальное решение, которое находится вне формата НАТО.