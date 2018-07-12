Украина применит боевую авиацию в случае появлению у ДНР флота

Украина будет вынуждена пойти на решительные шаги, если власти Донецкой народной республики обзаведутся собственным военно-морским флотом.

В частности, если верить украинскому аналитику Тарасу Чмуту, в случае появления у Донецка боевых кораблей, Киев готов применить военную авиацию для их уничтожения, поскольку это будет нарушать положения минских соглашений.

Как сообщается, военный флот в Азовском море у ДНР может появиться, если власти республики договорятся о покупке кораблей у Абхазии , пишут Argumenti.ru

Ранее «СП» сообщала, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков сельскохозяйственного поля на юге Донецкой народной республики уничтожено пожаром 120 гектаров пшеницы.