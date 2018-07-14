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В ДНР опасаются провокаций со стороны ВСУ перед встречей Путина и Трампа
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В ДНР опасаются провокаций со стороны ВСУ перед встречей Путина и Трампа 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов не исключает вооруженных провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
"По имеющимся у нас данным, в преддверии встречи 16 июля президентов России и США, с целью нагнетания и обострения обстановки, командованию оккупационных сил были отданы распоряжения об усилении провокационных обстрелов территории республики", — сказал в субботу журналистам Безсонов.
По его словам, отмечено прибытие в Донбасс журналистов украинских СМИ «для осуществления постановочных видеосъемок нарушений режима перемирия, якобы имевших место с нашей стороны».
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