Порошенко заручился посланием от Белого дома по Крыму 

Петр Порошенко выразил уверенность, что позиция США по Крыму останется прежней. Предстоящий саммит Путина и Трампа в Хельсинки никак не сможет на неё повлиять, уверен президент Украины.
«У нас есть абсолютно сильное послание как от Белого дома, так и Госдепа о непризнании аннексии Крыма», — заявил он.
Россия присоединила Крым после украинской революции 2014 года. Тогда на полуострове был проведен референдум, большинство местных жителей высказались за вхождение региона в состав России. Подавляющее число государств мира не признало голосование легитимным.
Саммит Россия — США пройдёт в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию на востоке Украины, в Сирии и скандал со вмешательством в американские выборы. Ещё одну тему для разговора президентам подкинула премьер Великобритании Тереза Мэй.