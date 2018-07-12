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Госдеп США заявил, что Иран планирует теракты в мире через свои посольства
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Госдеп США заявил, что Иран планирует теракты в мире через свои посольства 

Mirmol.ru 15 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Госдеп США заявил, что Иран планирует теракты в мире через свои посольства«Иран через свои посольства распространяет идеологию терроризма», — с таким заявлением выступил представитель госдепа США, сообщают РИА Новости.
Таким образом США призывает страны проверять иранских дипломатов. Одним из последних фактов иранской террористической миссии, по мнению Госдепа, стал заговор, раскрытый бельгийцами.
Речь идет о задержанном в Германии иранском дипломате (работавшем в Вене) по делу о подготовке теракта во Франции. Австрийская страна потребовала лишить задержанного иммунитета, в то время как Брюссель потребовал передать его в Бельгию.
Новость о планируемом теракте появилась перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию, но сам Иран такие обвинения отвергает.
МИД Ирана в свою очередь требует немедленно освободить задержанного посла выразив протест Бельгии. Но США все еще продолжает обвинять иранскую сторону во взрыве бомбы в Париже.
Фото: haqqin.az
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