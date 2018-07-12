Российские военные сыграли в футбол с сирийцами после ухода боевиков

Военные российской армии сыграли в футбол с жителями населенного пукнта Мусайрифа на юго-западе Сирии . Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке. Ранее в результате наступательной операции сирийской армии лидеры боевиков обратились к российскому Центру по примирению сторон с просьбой возобновить переговоры. Они сложили оружие и согласились начать процесс примирения. Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада , умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.