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Российские военные сыграли в футбол с сирийцами после ухода боевиков
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Российские военные сыграли в футбол с сирийцами после ухода боевиков 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Военные российской армии сыграли в футбол с жителями населенного пукнта Мусайрифа на юго-западе Сирии. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в результате наступательной операции сирийской армии лидеры боевиков обратились к российскому Центру по примирению сторон с просьбой возобновить переговоры. Они сложили оружие и согласились начать процесс примирения.
Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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