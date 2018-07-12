Экс‐посол США в РФ обвинил Трампа во вредительстве НАТО

Между тем, Макфол задался вопросом, для чего Трампу это нужно.

«Трамп нанес НАТО больший урон за 18 месяцев, чем СССР за 7 десятилетий. Почему?», — написал он в Twitter.