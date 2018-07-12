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Экс‐посол США в РФ обвинил Трампа во вредительстве НАТО
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Экс‐посол США в РФ обвинил Трампа во вредительстве НАТО 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп за время своего пребывания на посту главы страны успел навредить НАТО больше, чем власти СССР на протяжении десятилетий. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, сообщило ИА Nation News.
Между тем, Макфол задался вопросом, для чего Трампу это нужно.
«Трамп нанес НАТО больший урон за 18 месяцев, чем СССР за 7 десятилетий. Почему?», — написал он в Twitter.
Президент Трамп, прибывший в Брюссель на саммит НАТО, не был встречен ни королем, ни важными правительственными чиновниками. Они в это время находились в стане «вероятного противника» альянса — в Санкт‐Петербурге, на драматичном матче Бельгия‐Франция.
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