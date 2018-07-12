Экс‐посол США в РФ обвинил Трампа во вредительстве НАТО 

Президент США Дональд Трамп за время своего пребывания на посту главы страны успел навредить НАТО больше, чем власти СССР на протяжении десятилетий. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, сообщило ИА Nation News.
Между тем, Макфол задался вопросом, для чего Трампу это нужно.
«Трамп нанес НАТО больший урон за 18 месяцев, чем СССР за 7 десятилетий. Почему?», — написал он в Twitter.
Президент Трамп, прибывший в Брюссель на саммит НАТО, не был встречен ни королем, ни важными правительственными чиновниками. Они в это время находились в стане «вероятного противника» альянса — в Санкт‐Петербурге, на драматичном матче Бельгия‐Франция.