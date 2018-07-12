Мэй приветствовала предстоящую встречу президентов США и России

Президенты России и США Владимир Путин Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки . В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

На рабочем обеде лидеров стран НАТО Брюсселе Мэй отметила, что, несмотря на выросшую напряженность в российско-британских отношениях, целью Британии в долгосрочной перспективе является установление конструктивных отношений с РФ.

"Поэтому я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина: создание каналов коммуникации между США и Россией является ключевым моментом, чтобы избежать рисков конфронтации", — заявила премьер.