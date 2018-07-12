МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала предстоящую встречу президентов США и России, пишет газета Guardian.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
На рабочем обеде лидеров стран НАТО в Брюсселе Мэй отметила, что, несмотря на выросшую напряженность в российско-британских отношениях, целью Британии в долгосрочной перспективе является установление конструктивных отношений с РФ.
"Поэтому я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина: создание каналов коммуникации между США и Россией является ключевым моментом, чтобы избежать рисков конфронтации", — заявила премьер.