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Пашинян провёл разговор с Трампом в Брюсселе
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Пашинян провёл разговор с Трампом в Брюсселе 

RT на русском 17 часов назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл разговор с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в королевский музей искусства и истории Брюсселя. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что пресс-служба армянского правительства распространила фотографии, на которых запечатлён Пашинян, который общается с американским лидером и первой леди США Меланьей Трамп.
Кроме того, в правительстве Армении сообщили, что премьер страны принял участие в официальном ужине в честь глав делегации стран — партнёров НАТО.
В мае Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.
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