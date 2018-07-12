Пашинян провёл разговор с Трампом в Брюсселе 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл разговор с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в королевский музей искусства и истории Брюсселя. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что пресс-служба армянского правительства распространила фотографии, на которых запечатлён Пашинян, который общается с американским лидером и первой леди США Меланьей Трамп.
Кроме того, в правительстве Армении сообщили, что премьер страны принял участие в официальном ужине в честь глав делегации стран — партнёров НАТО.
В мае Трамп поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.