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Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые работают с «Северным потоком — 2»
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Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые работают с «Северным потоком — 2» 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В Государственном департаменте США заявили, что против компаний, которые работают с «Северным потоком — 2» и другими российскими экспортными трубопроводами, могут быть введены санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"США выступают против проекта «Северный поток 2», — сказал представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не комментирует будущие санкции, однако оно «ясно дало понять» наличие риска для бизнеса у тех компаний, которые работают в сфере российских экспортных трубопроводов.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала американского лидера Дональда Трампа, который раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2».
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