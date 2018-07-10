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Евросоюз попросил Трампа помолчать
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Евросоюз попросил Трампа помолчать 

Lenta.ru 10 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Президента США Дональда Трамп призвали перестать постоянно оскорблять своих европейских союзников. Такое заявление сделал председатель Европейского совета Дональд Туск после подписания заявления о сотрудничестве между ЕС и НАТО, сообщает Associated Press.
«Дорогие Соединенные Штаты, цените своих союзников, в конце концов, у вас их осталось не так много», — передает слова политика Reuters.
Американский лидер вызвал недовольство нападками на ЕС в преддверии саммита НАТО и требованиями от стран Евросоюза увеличить военные расходы.
В начале июля президент США припугнул Великобританию, сказав, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция.
16 июня во время встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде, Трамп несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже». Кроме того, хозяин Белого дома отказался подписывать итоговое коммюнике по итогам саммита G7.
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