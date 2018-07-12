Трамп поставил НАТО ультиматум

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече заявил своим союзникам по НАТО , что они должны увеличить финансирование альянса до 2% от ВВП к январю 2019 года. В противном случае Вашингтон будет выстраивать собственный курс. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с процессом переговоров.

По словам собеседников агентства, Трамп не заявлял прямо о том, что США выйдут из состава альянса.

Официально на саммите НАТО президент США подтвердил приверженность Вашингтона альянсу.

«США по-прежнему очень сильно привержены НАТО. В том числе об этом свидетельствуют дополнительные взносы, которые мы сделали», — отметил Трамп.

Он напомнил, что США дополнительно внесли в альянс еще $33 млрд