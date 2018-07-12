Трамп поставил НАТО ультиматум 

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече заявил своим союзникам по НАТО, что они должны увеличить финансирование альянса до 2% от ВВП к январю 2019 года. В противном случае Вашингтон будет выстраивать собственный курс. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с процессом переговоров.
По словам собеседников агентства, Трамп не заявлял прямо о том, что США выйдут из состава альянса.
Официально на саммите НАТО президент США подтвердил приверженность Вашингтона альянсу.
«США по-прежнему очень сильно привержены НАТО. В том числе об этом свидетельствуют дополнительные взносы, которые мы сделали», — отметил Трамп.
Он напомнил, что США дополнительно внесли в альянс еще $33 млрд
Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения США пошлин на сталь и алюминий.