Маас предостерег Трампа от сделок с Путиным за спиной союзников 

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава немецкого МИД Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок на встрече с российским лидером Владимиром Путиным за счет европейских союзников.
Российско-американский саммит пройдет в Хельсинки 16 июля.
"Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше", — заявил немецкий министр газете Bild.
Он также вновь выразил надежду, что американо-российские переговоры позволят достичь прогресса по ядерному разоружению. «Мы всегда говорили, что нужен диалог с Россией», — добавил он.