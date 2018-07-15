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Маас предостерег Трампа от сделок с Путиным за спиной союзников
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Маас предостерег Трампа от сделок с Путиным за спиной союзников 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава немецкого МИД Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок на встрече с российским лидером Владимиром Путиным за счет европейских союзников.
Российско-американский саммит пройдет в Хельсинки 16 июля.
"Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше", — заявил немецкий министр газете Bild.
Он также вновь выразил надежду, что американо-российские переговоры позволят достичь прогресса по ядерному разоружению. «Мы всегда говорили, что нужен диалог с Россией», — добавил он.
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