США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией, заявил в ходе слушаний в палате представителей США зампомощника госсекретаря Кеннет Мертен.

"Мы добавили в глобальный акт Магнитского три человека из Никарагуа. Мы отозвали 21 визу у правительственных чиновников", — сказал он.

На прошлой неделе США расширили «список Магнитского», внеся в него трех представителей Никарагуа. По словам представителя администрации США, это ответ на «серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию» в Никарагуа.

Включение в «список Магнитского» означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.

США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».