Ещё
США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией, заявил в ходе слушаний в палате представителей США зампомощника госсекретаря Кеннет Мертен.
"Мы добавили в глобальный акт Магнитского три человека из Никарагуа. Мы отозвали 21 визу у правительственных чиновников", — сказал он.
На прошлой неделе США расширили «список Магнитского», внеся в него трех представителей Никарагуа. По словам представителя администрации США, это ответ на «серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию» в Никарагуа.
Включение в «список Магнитского» означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.
США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».
Несколько месяцев назад «акту Магнитского» был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению США, нарушают права человека.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками300
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС152
Умер Виктор Фетисов2
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение