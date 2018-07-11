В Париже прокомментировали возможность разрыва с США

США и их союзники по НАТО в Европе не находятся на пороге разрыва дружеских отношений, заявил источник в окружении французского президента Эмманюэля Макрона.

«Разрыва между Америкой и Европой нет», — приводит его слова ТАСС

Он заявил, что встреча между Трампом и Макроном прошла в «дружественной и спокойной атмосфере», а президент США передал союзникам «достаточно позитивный и конструктивный сигнал».

Между тем, на саммите НАТО Трамп уже сделал несколько заявлений, потребовав от союзников по альянсу немедленно нарастить военные расходы до 2% от ВВП, а в последствии увеличив их до 4%.