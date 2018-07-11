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В Париже прокомментировали возможность разрыва с США
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В Париже прокомментировали возможность разрыва с США 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США и их союзники по НАТО в Европе не находятся на пороге разрыва дружеских отношений, заявил источник в окружении французского президента Эмманюэля Макрона.
«Разрыва между Америкой и Европой нет», — приводит его слова ТАСС.
Он заявил, что встреча между Трампом и Макроном прошла в «дружественной и спокойной атмосфере», а президент США передал союзникам «достаточно позитивный и конструктивный сигнал».
Между тем, на саммите НАТО Трамп уже сделал несколько заявлений, потребовав от союзников по альянсу немедленно нарастить военные расходы до 2% от ВВП, а в последствии увеличив их до 4%.
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