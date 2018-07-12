Макрон: союзники по НАТО должны самостоятельно принимать решения по «Северному потоку» 

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Союзники по НАТО должны самостоятельно принимать решения по участию в таких проектах, как «Северный поток — 2». Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа во время саммита альянса, он отметил, что «союзники имеют право высказывать собственное мнение». «Но решения страны принимают суверенно», — подчеркнул Макрон.
В среду на рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса президент США критически отозвался о политике руководства Германии в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Он утверждал, что Россия стремится к контролю над Германией с помощью реализации этого проекта.