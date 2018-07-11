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Сенаторы США призвали приравнять ситуацию с Крымом к «оккупации Балтии» СССР
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Сенаторы США призвали приравнять ситуацию с Крымом к «оккупации Балтии» СССР 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Десять сенаторов внесли в Сенат резолюцию, осуждающую возвращение Крыма в состав России, которое сравнили с «оккупацией стран Балтии» СССР.
Резолюция поддерживает санкции против России, введенные из-за ситуации с Крымом, сообщает «Голос Америки».
«Резолюция сенаторов призывает администрацию Трампа официально оформить политику непризнания незаконной аннексии Крыма. США приняли твердую политику непризнания во время «холодной войны», приняв декларацию Веллеса, которая осудила вынужденное присоединение стран Балтии к Советскому Союзу», — говорится в заявлении на сайте Портмана.
По его словам, Россия «незаконно отобрала Крым у Украины» и США не должны никогда признавать эту «незаконную оккупацию». «Это нарушает не только права народа Украины, но и основополагающие принципы международного порядка, где Америка с гордостью играет ведущую роль уже более 70 лет», — отметил Портман.
Пока Россия не признает Крым украинским, США должны продолжать политику санкций, добавил он.
Резолюция также призывает администрацию Трампа формализовать процесс непризнания «незаконной аннексии» Крыма Россией.
«Наша страна никогда не должна признавать эту агрессию и должна усиливать санкции в отношении России до тех пор, пока Крым будут возвращены под контроль Украины», — заявил сенатор Роберт Менендес, находящийся под санкциями России.
Сенаторы призвали правительство США продолжать применять санкции против России, используя, в том числе, «Закон о противодействии противникам Америки из-за санкций» от 2017 года.
Ранее американские эксперты ответили на вопрос о возможном признании президентом США Дональдом Трампом Крыма. Старший научный сотрудник в Центральном энергетическом центре Атлантического совета Ариэль Коэн предположил, что администрация Трампа могла бы использовать модель поведения США относительно прибалтийских государств с 40-х по 90-е годы ХХ века.
Напомним, в декларации Самнера Веллеса от 23 июля 1940 года говорилось о непризнании присоединения Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы. Несмотря на то, что США формально не признавали новый статус стран Прибалтики, а в 1953 году была учрежден «специальный комитет по расследованию коммунистической агрессии и принудительного включения стран Балтии в СССР», реальных действий и ограничительных мер со стороны Штатов в отношении Советского государства не последовало.
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