Порошенко, говоря о Трампе, запамятовал о «сукиных сынах»

Об этом говорится в статье украинского президента на сайте Financial Times.

«Эта «украинская неделя» отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами — самое главное в Хельсинки . Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится», — написал Порошенко

Порошенко также посчитал достойным внимания то, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

При этом президент Петр Порошенко явно перепутал адреса для своего обращения — ведь это Украина, а не Россия живет за счет средств Международного валютного фонда (МВФ), то есть фактически США . Это из США прямо и недвусмыслено управляют, тем, кого из украинских «сукиных сынов» назначать, а кого освобождать в высших органах власти Украины и, наконец, это в Украине, а не в России находится представитель Госдепа США , который от имени Украины ведет переговоры с российскими политиками по поводу судьбы Донбасса.