Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Европейский союз должен уделить приоритетное внимание другим поставщикам энергоресурсов, а не России, заявил президент Польши после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Германию в зависимости от топлива из РФ.
"Нам нужна диверсификация поставок, это одна из важнейших целей энергетического союза Европейского союза", — сказал президент Анджей Дуда после прибытия на саммит НАТО в Брюсселе. Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией, Берлин платит миллиарды за газ. Он подчеркнул, что в этой ситуации несправедливо, что Соединенные Штаты еще должны защищать ФРГ. «Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии работает на российскую газовую компанию», — заявил Трамп в ходе завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией, и скажите мне, приемлемо ли это", — добавил президент США. Трамп заявил, что США платит в НАТО «очень много денег», тогда как вклад Германии составляет лишь 1%. Ни один президент США не пытался изменить ситуацию.