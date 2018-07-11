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Трамп обсудил с Меркель военные расходы и «Северный поток — 2»
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Трамп обсудил с Меркель военные расходы и «Северный поток — 2» 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: Газета "Труд"
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «отличную встречу» с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО, сообщает Reuters.
«У нас отличная встреча. Мы обсуждаем военные расходы… говорим о торговле», — сказал Трамп журналистам.
«У нас очень, очень хорошие отношения с канцлером. У нас потрясающие отношения с Германией», — добавил он, отметив, что высказал обеспокоенность по поводу нового газопровода, запланированного к строительству из России в Германию («Северный поток — 2»).
Ангела Меркель в свою очередь сообщила, что встреча с Трампом стала «возможностью обменяться мнениями по поводу экономических событий … и будущему торговых отношений» между Германией и США.
Ранее Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Россия полностью контролирует Германию, потому что после строительства «Северного потока — 2» она будет получать 60-70% газа из России.
«Германия полностью контролируется Россией. Потому что они после строительства нового газопровода (‘’Северный поток-2’’. — RNS) будут получать 60-70% газа из России», — сказал Трамп.
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