Трамп обсудил с Меркель военные расходы и «Северный поток — 2»

«У нас отличная встреча. Мы обсуждаем военные расходы… говорим о торговле», — сказал Трамп журналистам.

«У нас очень, очень хорошие отношения с канцлером. У нас потрясающие отношения с Германией», — добавил он, отметив, что высказал обеспокоенность по поводу нового газопровода, запланированного к строительству из России в Германию («Северный поток — 2»).

Ангела Меркель в свою очередь сообщила, что встреча с Трампом стала «возможностью обменяться мнениями по поводу экономических событий … и будущему торговых отношений» между Германией и США.

Ранее Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Россия полностью контролирует Германию, потому что после строительства «Северного потока — 2» она будет получать 60-70% газа из России.

«Германия полностью контролируется Россией. Потому что они после строительства нового газопровода (‘’Северный поток-2’’. — RNS) будут получать 60-70% газа из России», — сказал Трамп.