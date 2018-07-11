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Bloomberg: Макрон не считает, что Меркель зависима от России
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Bloomberg: Макрон не считает, что Меркель зависима от России 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что канцлер Германии Ангела Меркель находится под влиянием России. Он заявил об этом журналистам в среду по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе, где они принимают участие в саммите НАТО, передает агентство Bloomberg.
В ответ на вопрос журналистов, считает ли он, что Меркель зависима от России, Макрон сказал: «Нет».
Ранее в среду президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток — 2». Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России и обратив внимание на сделку по строительству «Северного потока — 2»
Макрон также добавил, что в течение последнего года он и Трамп приняли совместно ряд важных решений. В свою очередь американский лидер назвал французского президента своим другом и отметил, что тот проводит большие изменения в своей стране.
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