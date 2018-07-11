Bloomberg: Макрон не считает, что Меркель зависима от России

В ответ на вопрос журналистов, считает ли он, что Меркель зависима от России, Макрон сказал: «Нет».

Ранее в среду президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток — 2». Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России и обратив внимание на сделку по строительству «Северного потока — 2»

Макрон также добавил, что в течение последнего года он и Трамп приняли совместно ряд важных решений. В свою очередь американский лидер назвал французского президента своим другом и отметил, что тот проводит большие изменения в своей стране.