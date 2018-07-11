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Пушков: судьба Крыма не зависит от США
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Пушков: судьба Крыма не зависит от США 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о судьбе Крыма.
Волкер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «не уступит» российскому лидеру Владимиру Путину по позиции признания Крыма.
"От Трампа уступок и не требуется: судьба Крыма от США уже никак не зависит", — подчеркнул Пушков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о провале «гибридной войны» США в Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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