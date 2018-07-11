Трамп обсудил с Меркель российский газопровод, торговлю и военные расходы 

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопросы строительства газопровода из РФ в ЕС, двусторонней торговли и военных расходов. С таким заявлением, как передает агентство Reuters, выступил сам глава Белого дома.
Ранее в среду Трамп на рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса, раскритиковал Германию в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». В частности, он утверждал, что РФ контролирует Германию при помощи газа.