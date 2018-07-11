Ещё
Сбитый над Израилем беспилотник, прилетевший из Сирии, не был вооружен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбитый над Израилем беспилотник, прилетевший из Сирии, не был вооружен 

РИА Новости 11 июля 2018
РИА НОВОСТИ. СИРИЙСКИЙ БЕСПИЛОТНИК, СБИТЫЙ НАД ИЗРАИЛЕМ, ВЫПОЛНЯЛ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ МИССИЮ, НЕ БЫЛ ВООРУЖЕН — ИЗРАИЛЬСКИЙ ОФИЦЕР
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками309
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала75
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
В Солсбери произошел новый инцидент
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение