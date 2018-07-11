Израиль надеется, что Путин и Трамп договорятся об уходе Ирана из Сирии 

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Израиль надеется, что лидеры России и США на саммите в Хельсинки договорятся о политическом процессе в Сирии, предусматривающем вывод оттуда иранских частей, заявил в среду посол Израиля в США Рон Дермер.
"Очевидно, что самый актуальный вопрос, с которым мы имеем дело сейчас, это ситуация в Сирии. Если США и Россия смогут договориться о политическом процессе в Сирии, на который обе страны могли бы согласиться, что, с нашей точки зрения, должно гарантировать уход Ирана из Сирии, то это могло бы быть очень хорошо и положительно для региона", — сказал он на дискуссионной площадке Washington Post.
При этом он назвал сам факт проведения такого саммита положительным развитием, потому что совместная работа США и РФ может сгладить многие проблемы в регионе.
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