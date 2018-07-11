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Израиль выпустил ракету по приближавшемуся со стороны Сирии беспилотнику
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Израиль выпустил ракету по приближавшемуся со стороны Сирии беспилотнику 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Зенитная ракета выпущена по беспилотному летательному аппарату, который приближался со стороны Сирии к границе Израиля, сообщили в армии.
«Тревога в региональных советах Голанских высот и Иорданской долины была вызвана запуском ракеты Patriot по беспилотному летательному аппарату, который приближался со стороны Сирии», — сообщили в армейской пресс-службе, передает РИА «Новости».
Пока не сообщается, удалось ли сбить беспилотник, и кому он принадлежал.
Напомним, в июне государственный телеканал Сирии сообщал о падении двух израильских ракет в районе международного аэропорта Дамаска.
Тогда же в Сирии упал израильский беспилотник.
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