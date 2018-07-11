Израиль выпустил ракету по приближавшемуся со стороны Сирии беспилотнику

Зенитная ракета выпущена по беспилотному летательному аппарату, который приближался со стороны Сирии к границе Израиля , сообщили в армии.

«Тревога в региональных советах Голанских высот и Иорданской долины была вызвана запуском ракеты Patriot по беспилотному летательному аппарату, который приближался со стороны Сирии», — сообщили в армейской пресс-службе, передает РИА «Новости»

Пока не сообщается, удалось ли сбить беспилотник, и кому он принадлежал.

Напомним, в июне государственный телеканал Сирии сообщал о падении двух израильских ракет в районе международного аэропорта Дамаска

Тогда же в Сирии упал израильский беспилотник.